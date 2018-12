Daenshuis-dokters deden dit jaar 329 keer beroep op videotolk bij consultatie met anderstaligen Rutger Lievens

10 december 2018

20u32 0 Aalst 329 keer deed het Aalsters Wijkgezondheidscentrum Daenshuis het afgelopen jaar beroep op een ‘videotolk’ bij consultaties van anderstaligen. De federale overheid voorziet videotolken in meer dan 20 talen om de communicatie tussen patiënt en dokter vlotter te laten verlopen.

Normaal gezien zou minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld) het Daenshuis in Aalst bezoeken, maar dat ging door de regeringscrisis niet door. “Het zijn hectische tijden”, zegt Mieke Walraevens van het kabinet van Maggie De Block (Open Vld). “Vandaag vindt de overdracht plaats van de bevoegdheid Asiel en Migratie en dus moet ik de minister verontschuldigen”, aldus Walraevens van het kabinet van De Block.

Dokter David Vanneste van het Wijkgezondheidscentrum Daenshuis in Aalst mocht uitleg geven hoe het Daenshuis gebruikmaakt van de ‘interculturele videotolk’. Wanneer een anderstalige in de praktijk komt en de communicatie loopt niet zo vlot, kan er beroep gedaan worden op een interculturele videotolk. Die wordt opgeroepen via de computer en tolkt via een webcam en videoconferentie het gesprek tussen dokter en patiënt.

“Wij zijn zeer enthousiast over de interculturele videotolken. We maken er quasi dagelijks gebruik van, dit jaar alleen al 329 keer. Het kan zowel op afspraak als spontaan wanneer de communicatie niet vlot verloopt”, zegt dokter Vanneste. In totaal kan er getolkt worden in meer dan 20 talen.