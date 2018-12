Daders van beroving en afpersing geïdentificeerd Tienerbroers blijven thuis om trauma te verwerken Koen Baten & Tom Vierendeels

17 december 2018

20u49 6 Aalst De politie heeft enkele leden van de jeugdbende kunnen identificeren die vrijdag twee broers uit Asse beroofden en afranselden. Enkele bendeleden kwamen het gezin zaterdagnacht thuis bovendien nog bedreigen. Voorlopig zou nog niemand zijn gearresteerd.

“Alle personen in het filmpje zijn intussen geïdentificeerd en er is over de daders al een profiel opgesteld”, liet burgemeester Christoph D’Haese (N-VA) maandag weten. Goed nieuws voor het gezin van Mohamed Labrahimi uit Asse. “We zijn tevreden dat de politie na twee dagen de daders al kan identificeren”, zegt hij. “Het geweld en de manier van afpersen zijn echt niet normaal. Het gaat dan nog om jonge gasten die een georganiseerde bende vormen. Naar wat voor maatschappij evolueren we als die blijven doordoen als ze ouder worden? En welke vormen gaan hun geweld dan aannemen? We leven in België, maar als ik de video’s bekijk moet ik eerder aan beelden uit Syrië denken. Fysiek stellen mijn twee zonen het goed, maar psychologisch gaat het veel minder. Naar school gaan kunnen ze nog niet. We gaan hen nu ook laten begeleiden door een psycholoog.”

Het is dan ook niet min wat de twee tienerzonen vrijdag overkwam. Het duo werd naar een park geleid, waar ze hun kledij moesten uitdoen en afgeven. Halfnaakt en zittend op hun knieën kregen ze bovendien nog enkele rake klappen. De buit: een tas van Louis Vuitton, een muts van Lacoste en parfum van Calvin Klein. Maar de inhoud van de tas, papieren met daarop het adres van de broers, maakte het allemaal nog erger. De bende stond zaterdagnacht plots aan de deur van het gezin in Asse, waar de zonen zelfs met de dood werden bedreigd. De bende zou hen vermoorden als ze maandag toch naar school zouden komen. De gestolen spullen werden afgelopen weekend ook al te koop aangeboden op sociale media.

De bende zou niet aan haar proefstuk toe zijn. “Ze pleegden verschillende feiten, onder meer in de omgeving van het stadspark, de stationsomgeving en ter hoogte van Hertshage”, weet burgemeester D’Haese. “Het gaat om een zestiental personen die afkomstig zijn uit de Brusselse noordrand. Omdat ze hun actieterrein regelmatig verplaatsten, was het moeilijk om hen in kaart te brengen, maar dankzij een goede samenwerking tussen het parket en de politie konden ze nu toch worden geïdentificeerd. Er wordt een dossier opgestart dat naar de rechtbank zal gaan. Zo’n probleemjongeren horen hier absoluut niet thuis en mogen hun straf niet ontlopen. We hopen er snel komaf mee te kunnen maken en we moeten erop toezien dat ze geen Aalsterse jongeren mee op hun kar trekken.”

Aan hoeveel feiten de daders worden gelinkt, kan de burgemeester niet kwijt om het onderzoek niet in het gedrang te brengen.