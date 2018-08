Dader steekpartij aangehouden door onderzoeksrechter Koen Baten

16 augustus 2018

De 27-jarige dader, die dinsdagavond omstreeks 17.00 uur een 25-jarige vriend van hem in de rug stak in de Sint-Janstraat in Aalst blijft aangehouden, dat heeft de onderzoeksrechter in Dendermonde vanochtend beslist, en wordt bevestigd door het parket. De man werd aangehouden op verdenking van poging tot moord. De ruzie ontstond dinsdagavond in een appartement in de Sint-Janstraat in Aalst. Er werden wederzijdse slagen uitgedeeld door beide personen. Even later zette de ruzie zich op straat verder en vluchtte het 25-jarige slachtoffer café ‘Den Den’ binnen. Daar probeerde de man zich te verdedigen met een stoel, maar hij werd toch nog levensgevaarlijk geraakt in de rug met een mes. Ook de 25-jarige man staat onder aanhoudingsmandaat, maar hij ligt op dit moment nog altijd in het ziekenhuis te herstellen van zijn zware verwondingen. Hij zal verhoord worden van zodra zijn gezondheidstoestand dit toelaat.