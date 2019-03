Daan (20) uit Baardegem begeleidt sporters met beperking op Special Olympics in Abu Dhabi Rutger Lievens

13 maart 2019

16u10 0 Aalst Daan De Block (20) uit Baardegem is naar Abu Dhabi gereisd om er als begeleider deel te nemen aan de Special Olympics. Hij speelt samen met een medestudent van hogeschool Odisee in het ‘unified voetbalteam’.

Daan De Block (20) uit Baardegem studeert Secundair onderwijs (Lichamelijke opvoeding en Bewegingsrecreatie) aan hogeschool Odisee, Campus Dilbeek. Deze week treedt hij in Abu Dhabi aan op de Special Olympics, de vierjaarlijkse Olympische Spelen voor mensen met een verstandelijke beperking. “Samen met mijn medestudent Stan Tielemans en enkele oud-studenten van Odisee speel ik bij het unified voetbalteam. Dat is samengesteld uit voetballers met en zonder een beperking”, zegt Daan De Block.

Stan maakt deel uit van de Belgische delegatie op de Special Olympics World Games als zogeheten unified partner. “Dat betekent dat ik als begeleider meespeel in het team van de sporters met een beperking. Ik vind het geweldig dat ik hen op die manier naar een hoger niveau kan tillen. Samen gaan we voor een gouden medaille in Abu Dhabi”, zegt Stan.

Het opleidingshoofd Secundair Onderwijs van de Odisee campus Dilbeek is trots. “Door personen met én zonder verstandelijke beperking in één team te laten sporten, bevorderen we de sociale inclusie”, zegt Bart De Nul, opleidingshoofd Secundair onderwijs aan Odisee Campus Dilbeek. “We stimuleren onze studenten om zich voor deze mensen in te zetten. Zo doorbreken we het taboe rond beperkingen en leren we van elkaar.”

De Special Olympics vinden van 14 tot 21 maart plaats in Abu Dhabi (Verenigde Arabische Emiraten). Ruim 7.500 atleten uit 190 landen geven er het beste van zichzelf. De atleten van Special Olympics Belgium (SOB), de Olympische organisatie voor Belgische atleten met een verstandelijke beperking, treden aan in 14 sportdisciplines.