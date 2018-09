D'Haese roept partijgenoten op matje Redactie

06 september 2018

07u42 0 Aalst Burgemeester D'Haese (N-VA) start een onderzoek binnen zijn eigen partij na de Pano-reportage over Schild & Vrienden. Een jonge N-VA-kandidaat zou een kernlid zijn, en enkele schepenen volgen de Facebookpagina van de extreemrechtse beweging. "Hier kunnen we ons niet mee associëren", reageert D'Haese.

Geschokt en verbolgen. Zo reageert Aalsters burgemeester Christoph D'Haese (N-VA) na afloop van de Pano-reportage over de jongerenbeweging Schild & Vrienden. Die toonde gisteravond hoe leden van Schild & Vrienden in besloten chatgroepen extreemrechtse, vrouwonvriendelijke en racistische sympathieën uiten en zich lijken voor te bereiden op een gewapende burgeroorlog. Volgens de programmamakers zou bovendien één van de 190 kernleden een jonge Aalsterse N-VA'er zijn die kandidaat is voor de komende gemeenteraadsverkiezingen.

"Ik ben verbijsterd en wil me als lijsttrekker hier uitermate van distantiëren", reageert D'Haese. "Dit racisme, seksisme en oproepen tot het gebruik van wapens is er over, dit zijn strafbare feiten. Dit proberen verkopen als humor zoals hun leider Dries Van Langenhove doet, kan niet." D'Haese plant eerstdaags een onderzoek naar het

Aalsterse kernlid nadat op sociale media vanuit de lokale oppositie al minstens één 'verdachte' naam werd gelanceerd.

Lid ontkent

De jonge N-VA'er ontkende telefonisch alvast elke betrokkenheid aan onze redactie. "Ik zal de persoon in kwestie zo snel mogelijk om uitleg vragen", zegt D'Haese. "Wie dergelijke inhoud onderschrijft, heeft geen plaats binnen N-VA en hoort niet thuis op onze lijst."

Maar ook andere partijleden steunen - al dan niet bewust - Schild & Vrienden. Zo volgen schepenen Karim Van Overmeire en Caroline Verdoodt en gemeenteraadslid Yasmine Deghels de Facebookpagina van de jongerenbeweging. "Ik ga hen toch aanraden om die pagina te ontvolgen", zegt D'Haese. "Zij wisten natuurlijk niet welke extreemrechtse ideeën de harde kern aanhangt, maar als N-VA kunnen we ons hier absoluut niet mee associëren." Om dat laatste te vermijden zal D'Haese ook zélf aan de slag moeten, want op de bewuste pagina prijkt een foto met drie Zwarte Pieten in Aalst die poseren met D'Haese en de burgemeester is zelf ook een Facebookvriend van frontman Van Langenhove. "Die foto is genomen op de jaarmarkt, tussen de menigte", zegt D'Haese. "Daar lopen zoveel Zwarte Pieten rond dat ik toch niet allemaal hun strafblad kan opvragen. Bovendien heb ik en tal van andere politici op Facebook vele duizenden vrienden en dan bestaat de kans dat daar iemand tussen zit die niet deugt. Ik zou het jammer vinden moest iemand mij of mijn partij daarop afrekenen."