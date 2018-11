D’Haese reageert: “Relaties met CD&V zijn onder het vriespunt gezakt” Rutger Lievens

29 november 2018

14u48 0 Aalst Christoph D’Haese (N-VA) heeft gereageerd op het lek dat hij CD&V aan de kant zou willen schuiven voor sp.a en Lijst A. “We onderhandelen met de partijen die het beste voor hebben met de stad”, zegt hij.

De burgemeester zette een statement op zijn Facebook: “Toch even kort reageren op de berichten die vandaag via de media verspreid worden. Het klopt dat de relaties met CD&V sinds de voorbije verkiezingen onder het vriespunt zijn gezakt, daar hoeven we niet flauw over te doen. Ongetwijfeld heeft de destructieve houding die ze dezer dagen tentoonspreidt te maken met het mindere verkiezingsresultaat van die partij”, zegt hij.

“Het is uitdrukkelijk niet de bedoeling ‘iemands job af te nemen’, zoals sommigen nu suggereren. Het is wél de bedoeling om een werkbare bestuursmeerderheid te installeren, met loyale partners die niet uitsluitend naar de eigen navel staren of andere partijen vliegen willen afvangen. Zeer duidelijk: ik wil dat Aalst ook de komende jaren blijft vooruitgaan, en daarvoor zijn partners nodig die schouder aan schouder willen staan voor Aalst en de Aalstenaars. Op een positieve manier. Met die criteria in het achterhoofd gaan we vanuit N-VA de komende dagen verder onderhandelen met de partijen die het beste voor hebben met onze stad.”