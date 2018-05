D'Haese ondergaat dringende ingreep BURGEMEESTER BLIJFT ZEKER 5 TOT 7 DAGEN IN ZIEKENHUIS RUTGER LIEVENS

25 mei 2018

02u47 0 Aalst Burgemeester Christoph D'Haese (N-VA) ondergaat deze ochtend een dringende chirurgische ingreep in het Onze-Lieve-Vrouwziekenhuis. Uit respect voor, en op vraag van, de burgemeester publiceren we niet om welke ziekte het gaat, maar D'Haese reageert wel emotioneel: "Hemel en hel liggen soms dicht bij elkaar."

De burgemeester communiceerde het nieuws zelf op sociale media. "Hemel en hel liggen soms dicht bij elkaar. Morgenochtend onderga ik een dringende chirurgische ingreep in het OLV in Aalst. Dokter Yves Van Mollem, een goede vriend, maar bovenal een zeer bekwaam chirurg, zal de ingreep uitvoeren. Na het ziekenhuisverblijf wacht mij een belangrijke herstelperiode", schrijft D'Haese. "Hoewel ik de afgelopen weken heb getracht om mijn werk als burgemeester met dezelfde ijver te blijven voorzetten, steek ik niet onder stoelen of banken dat ik na deze slechte tijding behoorlijk aangedaan ben. Andermaal blijkt een goede gezondheid het meest kostbare goed dat een mens zich kan wensen. Maar goed, ik blijf alleszins positief, wil nooit verbitterd raken en ongetwijfeld zullen onze topdokters en verplegend personeel mij met de beste zorgen omringen. Vanzelfsprekend is het de bedoeling om na mijn operatie en de noodzakelijke periode van herstel opnieuw met vol enthousiasme aan het werk te gaan en te blijven. Wat mij betreft: hoe vlugger, hoe liever. Maar nu eerst luisteren naar mijn lichaam."





5 tot 7 dagen in ziekenhuis

Uit respect voor, en op vraag van, de burgemeester publiceren we niet om welke ziekte het gaat. De burgemeester wil het graag houden op een heelkundige ingreep. "Het is begonnen met vermoeidheid. Na een bezoek bij de huisarts was het een beetje beter, maar bij het schrijven van mijn boek 'Kunnen Aalstenaars de wereld redden?' en de bijhorende theatervoorstellingen voelde ik het opnieuw. Uiteindelijk bleek er meer aan de hand en moet er worden geopereerd", zegt burgemeester Christoph D'Haese.





Hij onderbreekt nu zeker een week zijn werkzaamheden als burgemeester. Schepen Karim Van Overmeire (N-VA) zal zijn werk tijdelijk overnemen tot de burgemeester hersteld is. "Ik blijf al zeker de komende 5 à 7 dagen in het ziekenhuis. Hopelijk is er dan goed nieuws en kan ik weer aan de slag", zegt de burgemeester. Volgens een medewerker van zijn kabinet heeft de burgemeester de voorbije jaren zich 100 procent gegeven voor zijn stad. "Burgemeester D'Haese neemt eigenlijk nauwelijks vakantie. Vaak is het een citytrip van een paar dagen. Als hij een week weg is, komt hij soms nog eens twee dagen terug naar Aalst midden in zijn vakantie om zaken te regelen. Men zegt wel eens dat hij overal is, maar dat is ook wel zo. Hij werkt keihard", klinkt het.