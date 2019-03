D’Haese (N-VA) geeft geen commentaar na kritiek van De Wever op Aalst carnaval: “Alles is nu wel gezegd” Rutger Lievens

13 maart 2019

13u45 0 Aalst Christoph D’Haese (N-VA) geeft geen commentaar meer over de volgens joodse organisaties antisemitische praalwagen van De Vismooil’n. Zijn partijvoorzitter Bart De Wever (N-VA) zei deze ochtend geen begrip te tonen voor De Vismooil’n, terwijl D’Haese al dagenlang de Aalsterse carnavalisten aan het verdedigen is.

Bart De Wever doet zijn uitspraken in Joods Actueel. De joodse organisatie Simon Wiesenthal Center dreigde met het vertrek van de diamantsector uit Antwerpen, die grotendeels in joodse handen is. “Deze beelden zijn karikaturen die doen denken aan de zwartste periode van ons collectief geheugen”, klinkt het. “Het is spijtig dat net die beelden in een tijd van toenemend antisemitisme worden gebruikt. Ook al was de intentie zeker niet antisemitisch, dan nog is het jammer dat men zich niet realiseert dat er voor elke boodschap ook een ontvanger is”, zegt De Wever.

“Alles is gezegd”

De boodschap van De Wever is in tegenspraak met de uitspraken die burgemeester van Aalst Christoph D’Haese (N-VA) deed op televisie en in de kranten. D’Haese vertelde dat dit moet kunnen binnen de context van het carnaval van Aalst. Verrassend genoeg krijgt hij nu de wind van voren van zijn partijvoorzitter Bart De Wever.

D’Haese wenst vandaag niet te reageren op de uitspraken van De Wever. “Bedankt voor de vraag, maar alles wat ik hierover te zeggen had heb ik gezegd”, aldus burgemeester Christoph D’Haese (N-VA), die verder geen commentaar meer wil geven over de zaak.