D’Haese II is klaar voor de start, maar wie krijgt de postjes? Rutger Lievens

06 december 2018

17u33 1 Aalst Na elke gemeenteraadsverkiezing zijn er een pak mandaten te verdelen en de belangrijkste zijn ongetwijfeld die van burgemeester en schepenen. De partijen stellen morgen pas de schepenen en hun bevoegdheden voor, maar meer dan waarschijnlijk zullen de politici hieronder deel uitmaken van D’Haese II. Hieronder een overzicht:

- Christoph D’Haese (N-VA), burgemeester: Hij start aan zijn tweede ambtstermijn als burgemeester. Christoph D’Haese haalde een historisch hoog aantal stemmen binnen op 14 oktober, goed voor maar liefst 11.081 stemmen. Politie en brandweer zijn zijn dada, D’Haese wil zo snel mogelijk op de foto staan aan een nieuwe Veiligheidskazerne in Aalst. Hij begint na Nieuwjaar als Oost-Vlaams kopstuk aan een nieuwe verkiezingscampagne voor de federale Kamer van Volksvertegenwoordigers. Wordt hij ooit minister van Justitie?

- Karim Van Overmeire (N-VA), schepen van Utopia, Integratie en Vreemdelingenzaken: Hij vormt een perfecte tandem met D’Haese. De burgemeester beheerst de kunst van het woord als geen ander Aalsters politicus, maar op vlak van strategie en politiek inzicht is Karim Van Overmeire ongenaakbaar in de stad. Van Overmeire scoorde punten bij de bevolking met de realisatie van Utopia, maar verwacht wordt dat hij de komende zes jaren zich vooral zal profileren met een streng vreemdelingenbeleid om de rechtse aanvallen van Vlaams Belang af te slaan.

- Mia De Brouwer (N-VA), schepen van Senioren: Zij bewijst dat senioren ook een plaats hebben in een stadsbestuur. De Brouwer is een strijder van het eerste uur bij N-VA en onverzettelijk. Het ziet ernaar uit dat zij haar werk verder zet in het schepencollege.

- Matthias De Ridder (N-VA), nieuwe schepen: De partij moet het vanavond nog goedkeuren, maar eigenlijk kan niemand nog rond Matthias. Zes jaar geleden had hij op basis van zijn stemmenaantal al recht op een schepenpost, maar werd toen als te jong gezien. Zijn campagne ‘Zes jaar gerijpt’ verwees niet alleen naar het gerijpte vlees in zijn hip vleesrestaurant De Frigo, maar naar Matthias zelf. Het leverde hem 2.338 stemmen op. Een stemmenkanon in wording.

- Caroline Verdoodt (N-VA), schepen van Ruimtelijke Ordening: Zij krijgt waarschijnlijk opnieuw ruimtelijke ordening onder haar hoede. Verdoodt was zes jaar geleden nieuw in de politiek en werd meteen schepen. Haalde derde grootste aantal stemmen binnen van N-VA, 2.665. Een van de grootste jonge politieke talenten van Aalst.

- Sarah Smeyers (N-VA), schepen Sociale Zaken: De voorbije jaren ontpopte Smeyers zich tot een streng maar al bij al rechtvaardige OCMW-voorzitster en het ziet ernaar uit dat zij op die sociale bevoegdheden zal voortwerken. Ze behaalde het tweede grootste aantal stemmen bij N-VA: 3.504. Mocht Christoph D’Haese door een speling van het lot carrière maken op nationaal niveau en een ministerfunctie kunnen bemachtigen, dan lijkt Smeyers kandidaat nummer één om hem op te volgen als burgemeester.

- Ilse Uyttersprot (CD&V), schepen van Sport, Cultuur en Klimaat: Ilse Uyttersprot zag heel wat kiezers naar N-VA overlopen en komt gehavend uit de gemeenteraadsverkiezingen. Uyttersprot is een werker, maar ziet dat werk voorlopig niet beloond door de kiezer. De komende zes jaar zal ze er Leefmilieu van ex-schepen Iwein De Koninck bijnemen en dus de groene flank moeten afdekken van deze coalitie.

- Katrien Beulens (CD&V), schepen van Economie: Pakt zij op termijn de leiding binnen CD&V over van Uyttersprot? Bij de gemeenteraadsverkiezingen was er bij CD&V al de afspraak: de kandidaten met de meeste stemmen mogen schepen worden. Beulens haalde het van Iwein De Koninck met 27 voorkeurstemmen verschil en dus wordt zij schepen. Beulens is als schepen van Economie verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de Siesegemkouter tot Health&Care Valley.

- Jean-Jacques De Gucht (Open Vld), schepen van Mobiliteit en Openbare Werken: Schepen van Mobiliteit worden, dat is geen cadeau. De laatste twee schepenen van Mobiliteit, Dylan Casaer (Lijst A) en Johan Stylemans (Open Vld), zijn niet meer verkozen voor de gemeenteraad. De Gucht krijgt het departement dat niemand wil, omdat fileproblemen onoplosbaar lijken in Aalst. “Als iets zeer moeilijk lijkt, en het lukt toch om dat op te lossen, dan is dat dubbel zo fijn”, zegt De Gucht daarover. Als schepen van Openbare Werken mag hij het Esplanadeplein heraanleggen, maar veel budget om verder de stad te vernieuwen is er niet echt.

- Bart Van Den Neste (Open Vld) wordt Ilva-voorzitter: Bart Van Den Neste haalde een mooie score binnen bij Open Vld en wordt beloond voor zijn oppositiewerk met het mandaat van Ilva-voorzitter. Zal hij erin slagen om in de zomer de afhaalophaling op te drijven, zodat Aalstenaars geen twee weken meer gele zakken op hun terras moeten laten staan?