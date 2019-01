D’Haese als Oost-Vlaams lijsttrekker op federale lijst voor N-VA? Aalsterse burgemeester ambieert mooie plaats na succesvolle gemeenteraadsverkiezingen Rutger Lievens

19u16 0 Aalst Trekt de burgemeester van Aalst Christoph D’Haese op 26 mei de federale lijst in Oost-Vlaanderen? Na de slechte score van Siegfried Bracke tijdens de gemeenteraadsverkiezingen in Gent lijkt er een vacature open te staan aan de top van de lijst. Als alleen het aantal stemmen met de laatste gemeenteraadsverkiezing zou meetellen in de keuze van de lijsttrekker, dan staat D’Haese straks op één.

Het wordt stilaan duidelijk welke Aalstenaars een plaats op een Vlaamse, federale of Europese lijst zullen krijgen op 26 mei. In sommige partijen zijn al knopen doorgehakt, bij anderen blijft het voor de kandidaten bang afwachten.

Steve Herman duwt de Vlaams Belang-lijst

Vlaams Belang speelt in Oost-Vlaanderen op de Vlaamse lijst haar sterkhouders uit de Denderstreek uit en daardoor zou er wel eens een Aalsterse VB’er in het parlement kunnen geraken. Guy D’Haeseleer uit Ninove trekt de lijst voor het Vlaams parlement, Kristof Slagmulder uit Denderleeuw staat derde, Steve Herman uit Aalst krijgt de plek van lijstduwer. Sinds de overstap van Karim Van Overmeire van VB naar N-VA was er geen Vlaams Belanger uit Aalst meer in het parlement.

Bij de sp.a lijkt het politiek gewicht in de regio verschoven naar Erpe-Mere. Anja Vanrobaeys uit Erpe-Mere staat op de tweede plaats van de federale lijst. Sam Van de Putte zou een plaats krijgen als tweede opvolger voor het Vlaams parlement, maar dat ligt nog niet vast. “De Europese lijst is nog in opmaak, dus er ligt nog niets vast”, zegt Sam Van de Putte (sp.a).

Verwacht wordt dat Jean-Jacques De Gucht (Open Vld) opnieuw op een federale of Vlaamse lijst zal staan, maar het lijsttrekkerschap zal hij na de ontgoochelende uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen aan zich voorbij moeten laten gaan. Ook bij CD&V in Aalst is er weinig enthousiasme over de verkiezingen die er aankomen, na de tegenvallende resultaten in Aalst. Voorlopig zijn er geen Aalsterse CD&V’ers die hopen op een goeie plaats op een federale of Vlaamse lijst.

Ambitieuze Lander Wantens

Ambitie is er bij Groen-kopman Lander Wantens zeker en vast. Om in het parlement te geraken voor Groen heeft hij een echte topplaats nodig, maar daar is nog geen zekerheid over. “Op 26 januari maakt Groen een keuze voor de zichtbare plaatsen in Oost-Vlaanderen”, zegt Lander Wantens.

N-VA’er Karim Van Overmeire liet al verstaan zich niet meer verkiesbaar te stellen bij de komende verkiezingen. Dan blijven alleen nog Sarah Smeyers en Christoph D’Haese over als parlementairen voor N-VA in Aalst. Beiden zaten de voorbije jaren in het federaal parlement. Sarah Smeyers zegt opnieuw kandidaat te zullen zijn, maar ze weet nog niet op welke plaats op de lijst.

D’Haese op 1?

Christoph D’Haese zou wel eens de nieuwe federale lijsttrekker kunnen worden. Van alle N-VA’ers in Oost-Vlaanderen haalt er geen enkele zoveel stemmen als D’Haese. Meer dan 11.000 van de 56.000 Aalsterse kiezers kozen voor hem. Hij ligt in de weegschaal met Anneleen Van Bossuyt uit Gent, die daar 5.879 stemmen haalde op 158.000 uitgebrachte geldige stemmen. Siegfried Bracke, de vorige lijsttrekker, haalde amper 1.400 stemmen in Gent op 14 oktober.

Binnen de partij is te horen dat de keuze voor Christoph D’Haese als lijsttrekker federaal afhangt van evenwichten tussen mannen en vrouwen en tussen de arrondissementen Gent en Aalst-Oudenaarde. Matthias Diependaele zal zo goed als zeker al de Vlaamse lijst trekken en dus zou het kunnen dat de federale lijsttrekker iemand uit het Gentse is.