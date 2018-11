Cul’eau nieuwkomer in Michelingids Rutger Lievens

20 november 2018

15u42 0 Aalst Cul’eau uit Aalst heeft nog geen Michelinster achter zijn naam, maar het scheelt niet veel. De inspecteur van Michelin zette twee bestekjes achter de naam van het restaurant van Karim Touh en Filip De Meester. Niet slecht voor een restaurant dat pas in juni 2017 de deuren opende.

Weinig verrassingen voor Aalst in de Michelingids dit jaar. Kelderman en ‘t Overhamme behouden hun ster. Voor Borse van Amsterdam, Cul’eau en L’Histoire32 zijn er eervolle vermeldingen. Volgens Michelin zijn dit de vijf beste restaurants in Aalst op dit moment.

“Het is natuurlijk een grote eer dat we dit jaar voor het eerst de Michelingids halen”, zeggen Karim Touh en Filip De Meester. “En we blijven steeds hoger mikken en vernieuwen. Niet zozeer voor de sterren, maar voor onze klanten willen we blijven verbeteren. Al die goeie punten zijn leuk voor Aalst. De stad is culinair goed bezig en dat maakt Aalst aantrekkelijker. Wie spreekt nog van marginaalst? We mogen Aalst toch stilaan trendy noemen. Er is kwaliteit, wat je op je bord krijgt is verfijnd. Het kan dus”, zegt Karim.

De grootschalige tunnelwerken voor de deur speelden de restaurantuitbaters niet echt parten. De klanten bleven komen. “Eind maart is alles af en we mogen zeker niet klagen van hoe alles is verlopen. Het enige dat zal veranderen is dat de bouwwerf volgend jaar zal verdwijnen en het uitzicht zal verbeteren", klinkt het.