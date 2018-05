Crowdfunding om Gendarmerietuin vliegende start te geven 07 mei 2018

Aalstenaars met groene vingers kunnen aan de slag in de tuin van De Gendarmerie in de Denderstraat. Tientallen bakken en big bags staan er klaar om volgeplant te worden door moestuiniers. Ster onder moestuiniers Wim Lybaert kwam zaterdag tips geven aan een 50-tal geïnteresseerden. "Iedereen heeft groene vingers", stelde hij iedereen gerust. "Het zit gewoon in ons. Een paar generaties geleden had iedereen een moestuintje thuis", zei hij. Lybaert legde het publiek uit wat ze allemaal kunnen planten in de verhoogde bakken van de stadstuin en waar ze op moeten letten. Alle Aalstenaars zijn welkom om een tuintje te komen onderhouden. "Iedereen kan één of meer bakken adopteren en dat is volledig gratis", zegt Joachim Rummens van vzw Aalst Troef die de trekker is in het project. "Er zal gemoestuinierd worden op woensdag en zaterdag", zegt Joachim. De tuin moet een aanvulling zijn op de wekelijkse Lokaalmarkt op vrijdag. Via Streekmotor23 wordt er een crowdfunding op poten gezet om middelen te verzamelen om van de stadslandbouw aan De Gendarmerie een succes te maken. "Het geld zal dienen voor de aankoop van bigbags en oude fruitkisten waar de groenten in gekweekt worden, de bouw van een regenwatersysteem om de planten en groenten duurzaam te besproeien, het onderhoud en verlichting van de tuin", klinkt het. Elke euro die ingezameld wordt, wordt door Streekmotor23 verdubbeld. De Gendarmerie kan in totaal 7.000 euro verzamelen. Meer info: www.streekmotor23.be. (RLA)