Critical Mass Ride 'muZomer'-editie Rutger Lievens

19 juli 2018

15u40 1 Aalst Op 26 juli vindt in Aalst de Critical Mass Ride 'muZomer'-editie plaats. "Met deze critical mass willen we 'de fiets' vieren", zegt organisator Tom Calloens.

"Fiets massaal met ons mee in Aalst en achteraf kunnen we verder genieten op muZomer in het Stedelijk Museum. Het thema die avond is 'koers', dus daar mogen we niet ontbreken", zegt Tom. "Verzamelen vanaf 18 uur op het terras van de Cimorné (achter de Begijnhofkerk). Na ons ritje door Aalst kunnen we achteraf genieten van een gezellig zomerterras op binnenkoer met hapjes en drankje, muziek met Juk-O-cycle, de kartonnen koersen van Aalst, een tijdrit door het museum (enkel voor de kids)."

Meer info op www.dnaalst.be