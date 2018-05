Crematorium opent in september na 20 jaar ruzie BEZOEKERS KONDEN TIJDENS OPEN WERVENDAG AL KIJKJE GAAN NEMEN RUTGER LIEVENS

07 mei 2018

02u28 2 Aalst Zondag kon je op de Open Wervendag voor het eerst een kijkje nemen op de plek waar jaarlijks 3.000 mensen zullen gecremeerd worden, het nieuwe crematorium van Aalst. Na minstens 20 jaar politiek geruzie gaat het in september open.

Burgemeester Anny De maght (Open Vld) moest opboksen tegen buurtprotesten tegen een crematorium op de Hoezekouter en een politiek verdeeld Aalst, burgemeester Ilse Uyttersprot (CD&V) en coalitiepartners tekenden (na bemiddeling van de gouverneur) het akkoord dat het crematorium op de Siesegemkouter zou komen, burgemeester Christoph D'Haese (N-VA) zal het lintje knippen bij de opening van het gebouw later dit jaar. Om maar te zeggen dat er heel wat water door de Dender is gegaan voor dit crematorium kon gebouwd worden, maar nu is het er bijna en moeten Aalstenaars niet meer naar Lochristi of Brussel om afscheid te nemen van hun geliefden. "In augustus is het klaar en zal het crematorium proefdraaien. In september is de opening gepland", zegt Heleen Schellinck van de firma Jan De Nul.





Huzarenstuk

Elien Van Nieuwenborgh uit Herdersem is werfleider bij Jan De Nul en leidt de bouw van het crematorium. "Van buitenaf ziet het crematorium er misschien uit als een betonnen bunker, maar binnen valt meteen op hoeveel lichtinval er is in het gebouw. Het was een huzarenstuk om de glaspartijen te plaatsen. Een raam van zes meter hoog en twee meter breed weegt makkelijk een ton", zegt ze. "De lijnen van de bekisting, de naden, op de acht meter hoge betonnen muren lopen zowel horizontaal als verticaal mooi in elkaar over. Indrukwekkend, we zijn er heel fier op, net als het ingenieus meten van de rijpheid van het beton opdat er door temperatuurverschil geen kleurverschil ontstond. Op die manier wordt rust gecreëerd. Rust die de bezoeker kan begeleiden in het afscheid nemen."





Drie ovens

In het gebouw zijn er een viertal patio's waardoor er licht naar binnenvalt. Centraal in het gebouw van KAAN-architecten bevindt zich de monumentale lichtstraat van 60 meter lang en 6 meter hoog die de voor- en achtergevel met mekaar verbindt. Er is een zaal voor 200 personen en een grotere afscheidszaal voor 600 mensen. Voor wie liever in intieme kring wordt begraven, zijn er nog kleinere ruimtes.





Publiekstrekker zondag waren zonder meer de drie ovens in het crematorium. Het zijn er evenveel als in het crematorium van Sint-Niklaas. Dat van Lochristi heeft er vijf. Hier zullen jaarlijks 3.000 mensen gecremeerd worden aan 1.000 graden Celsius.





"De warmte gaat niet verloren maar wordt opgevangen en gebruikt voor de vloerverwarming", zegt Elien. "De uitstoot van de ovens wordt twee keer gefilterd voor het als zuivere lucht naar buiten gaat", zegt ze.