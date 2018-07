Creatievelingen zetten De Kaaien in de kijker 07 juli 2018

Aalst Twee duo's van creatieve talenten zijn de winnaars van de wedstrijd voor tijdelijke invullingen binnen het gebied van het stadsvernieuwingsproject 'De Kaaien' langs de Dender.

De stad trekt 20.000 euro uit voor de uitvoering van hun ideeën. "De stad lanceerde de wedstrijd om het snel ontwikkelende gebied van 'De Kaaien' op een originele manier in de kijker te zetten", zegt burgemeester Christoph D'Haese (N-VA). Uit de 27 voorstellen werden 'De Dender is calling' en 'De Ideale Wereld' gekozen. Het eerste idee kwam van Annelien Uvin en Michel Van Gucht. "'De Dender is calling' tracht op een heel vernieuwende manier de initiatieven en projecten langsheen de rivier in de aandacht te brengen. Op interessante plekken aan de Dender wordt opnameapparatuur geïnstalleerd waar je boodschappen kan inspreken over wat er gebeurt. Op verschillende plaatsen in de stad zal je die boodschappen digitaal kunnen herbeluisteren", luidt het. Het tweede winnend idee 'De ideale wereld' werd bedacht door Aalstenaars Jef Ben Abdejalil en Matty Van Geert. Ze willen een echte 'zondagsplek' langs de Dender ter hoogte van Redt-U-Zelven, met een picknicktafel, een spelaanleiding voor kinderen/skaters en houten ligbanken. Vanaf maart 2019 zullen de eerste resultaten op het terrein zichtbaar worden.





(RLA)