Creatief volk uit Dendervallei opent pop-up Unic Rutger Lievens

13 december 2018

13u11 1 Aalst Kwinten Callens, An Jozefien Favelavaki, Claire Stragier, Angie Clopterop en Stef Bauwens openen de twee volgende weekends Unic, een pop-up giftshop in de Zwarte Zustersstraat in Aalst.

“Dat gaat gepaard met een aantal evenementen zoals een poëzie- en literatuuravond op 15 december, de Dag van de Aalsterse popmuziek op 16 december. Schrijver Henri Van Nieuwenborgh vertelt op 21 december over zijn boek Littekens, een boek over de Bende van Nijvel”, zegt Kwinten Callens.

Het is dus een shop waar events plaatsvinden. “Creatief volk uit de Dendervallei (en verder) zorgt voor een limited edition cadeau-assortiment. Verras uw familie en vrienden met de meest unieke geschenken”, klinkt het. “Om u het winkelen aangenamer te maken voorzien we muziek, signeersessies, panelgesprekken en poëzie. Alle opbrengsten gaan rechtstreeks naar de kunstenaars, designers of platenlabels.”

