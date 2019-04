Contactverbod en acht maanden voorwaardelijk voor 45-jarige man na relatie met 14-jarige Nele Dooms

02 april 2019

14u39 0 Aalst Een relatie van enkele maanden met een 14-jarig meisje uit Aalst, breekt een 45-jarige man zuur op. Hij is dinsdag door de Dendermondse rechter veroordeeld tot een celstraf van acht maanden met uitstel, ontzetting uit zijn burgerrechten en een contactverbod.

In de zomer van 2016 kwam de relatie van de man, een voetbalcoach, met het minderjarige meisje aan het licht. De Aalsterse jongedame had zelf haar moeder verteld dat ze een relatie had met haar dertig jaar oudere voetbaltrainer. De mama verzette zich meteen tegen de relatie, maar de twee bleven samen. Een zestal maanden had het meisje een relatie met de man, die zelf een gezin had met kinderen ouder dan zijn “vriendinnetje”.

Uiteindelijk werd de man, nadat de moeder van het meisje aan de alarmbel trok, verboden om nog contact te hebben met de minderjarige. Vervolgens werd hij gedagvaard voor de Dendermondse rechtbank wegens schending van de eerbaarheid. De man bekende de relatie, maar benadrukte dat er nooit “iets seksueels” was gebeurd, alleen geknuffeld en gezoend. “Ik schaam me nu”, zei hij tegen de rechter. “Het was stom en ik deed het zonder er bij na te denken. Ik zat in die periode aan de cocaïne en dacht daardoor niet zuiver mee na. Het kwam wel van de twee kanten.”

De advocaat die de ouders van het meisje aanstelden om zich burgerlijker partij te stellen, tilde zwaar aan de feiten. “Het meisje was vroeger al eens slachtoffer geweest van zedenfeiten”, klonk het. “Deze beklaagde wist dat, maar toch begon hij een relatie met haar. Hij was haar coach en vertrouwenspersoon. Hij moet echt de verantwoordelijkheid voor de relatie niet bij het meisje leggen.”