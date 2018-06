Compagnie Gardavoe zoekt helpende handen 20 juni 2018

Compagnie Gardavoe, dat een theaterspektakel opvoert in het stadspark van Aalst, is op zoek naar helpende handen voor de opbouw van het decor. "Het decor voor Ten Oorlog wordt een imposante constructie op de Spiegelvijver: een vervaarlijke, afgeleefde en monsterachtige toren rijst op uit het water", zegt Compagnie Gardavoe. "Het creatieve brein achter dit decor is Gert Schatteman, een Aalsters kunstenaar die zijn sporen onder meer bij zijn creatie van talloze figuren voor de Aalsterse carnavalsstoet heeft verdiend. Tijdens de werkdagen leert hij de medewerkers trouwens heel wat verftechnieken aan. Laat je niet afschrikken door de omvang van het decor. We hebben niet enkel mensen nodig met ervaring in decorbouw, maar evengoed complete 'leken'."





Voor meer info of om je in te schrijven, kan je hier een kijkje nemen: www.compagniegardavoe.be/gezocht/helpende-handen-2. (RLA)