Commotie nadat Aalsters burgemeester D’Haese (N-VA) allochtone moeder de les spelt Rutger Lievens

19 april 2019

09u29 8 Aalst Aalsters burgemeester Christoph D’Haese (N-VA) krijgt de wind van voren van armoedeorganisaties nadat hij maandag hard uithaalde naar een moeder die haar drie kinderen alleen thuis had achtergelaten, met een woningbrand tot gevolg. D’Haese had het over “de allochtone moeder”.

Toen de brandweer van Aalst een brand wou blussen in een flat in de Welvaartstraat, ontdekten de hulpdiensten dat er drie kinderen van 2, 4 en 12 alleen thuis waren. De mama van de kinderen, een alleenstaande vrouw, was niet in de buurt. Ze had de kinderen alleen achtergelaten en was uit werken. De burgemeester uitte zijn verontwaardiging nadien op Facebook. Terwijl de hardwerkende Vlaming zich in alle bochten wringt om zijn kinderen van opvang te voorzien in de vakantie, laat deze allochtone moeder haar kinderen alleen thuis.

Ik kom veel buiten als burgemeester en zie het regelmatig dat kinderen van Afrikaanse afkomst alleen worden gelaten. Ik wil niet stigmatiseren, maar het is een vaststelling Christoph D’Haese

“Meer Vlaams Belanger dan N-VA’er”

De uitspraak brengt heel wat verontwaardiging teweeg. Rosita Monsieur van de lokale Aalsterse armoedeorganisatie Arminaa zegt dat de ware aard van Christoph D’Haese bovenkomt. “Meer Vlaams Belanger dan N-VA’er”, zegt ze. “Die uitspraak is zeer ongelukkig en polariserend. Zeker niet nodig. Allochtoon, autochtoon, wat maakt het uit? Moest hij weten hoeveel kinderen er deze vakantie alleen thuis zitten, of hoeveel senioren er alleen zitten te verpieteren, hij zou schrikken. Hij heeft drie straathoekwerkers, die horen dat te weten. Moesten de wijkagenten hun wijk kennen, zouden ze ook op de hoogte moeten zijn”, zegt zij.

Het Netwerk Tegen Armoede heeft ook al gereageerd en daar is te horen dat beleidsmakers beter geen algemene conclusies trekken uit incidenten. “Ouders met een laag inkomen vinden moeilijk kinderopvang. Bovendien vertrouwen ze hun kinderen niet zo graag aan iemand anders toe. Deze mensen zijn erg beschermend en afkomst speelt daar geen rol in”, zegt het Netwerk Tegen Armoede.

“Ik wil niet stigmatiseren”

Christoph D’Haese (N-VA) verdedigt zich. “Ik kom veel buiten als burgemeester en zie het regelmatig dat kinderen van Afrikaanse afkomst alleen worden gelaten. Ik wil niet stigmatiseren, maar het is een vaststelling”, zegt de burgemeester van Aalst. “Er is een gesprek geweest met deze mevrouw. Ik zou dat ook doen moest dit met een Vlaams gezin gebeuren”, zegt hij.