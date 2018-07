Comfortabeler bevallen in nieuw verloskwartier ASZ Claudia Van den Houte

27 juli 2018

19u47 0 Aalst Zwangere vrouwen kunnen vanaf 6 augustus op een veel comfortabele manier bevallen in het nieuwe verloskwartier van het ASZ Aalst. Dankzij vier nieuwe ruime en moderne verloskamers moeten mama's niet meer van kamer verhuizen om te bevallen.

Met de bouw van het nieuwe verloskwartier, een investering van 1.790.000 euro, werden vier arbeidskamers en twee verloskamers vervangen door vier ruime en moderne verloskamers. Daardoor moeten mama's na de arbeid in de arbeidskamer niet meer naar de verloskamer verhuizen om te bevallen, maar kunnen ze gewoon in dezelfde kamer blijven tijdens de volledige duur van de bevalling. Het verschil is groot. "De arbeidskamers waren kleine kamers van 8 tot 10 vierkante meter. De verloskamers waren wel een stuk ruimer, maar mama's brachten veel meer tijd door in de arbeidskamer: acht, tien tot soms wel twaalf uur", vertelt gynaecoloog Guy Verhulst. "Met het nieuwe verloskwartier zijn we voor een heel moderne aanpak gegaan, met de nieuwste materialen en technologie en hebben we geprobeerd om het zo aangenaam mogelijk te maken voor de mensen. Belangrijk is ook dat alle kamers nu airconditioning hebben." De nieuwe verloskamers zijn 50 vierkante meter groot.

De nieuwe verloskamers zorgen ook voor meer comfort door onder andere een douche, een relaxzetel voor de partner, een relaxatiebal... Twee verloskamers hebben een bevallingsbad of relaxatiebad. Alle verloskamers kregen een moderne en frisse aankleding, met natuurafbeeldingen, vaak bloemen, op de muren. "Bevallen moet gebeuren in een natuurlijke omgeving. Hier zullen gynaecologen, vroedvrouwen en moeders het evenwicht moeten vinden tussen natuur en technologie", zegt Daisy Van Gheit, voorzitter van het ASZ. "Het 29 jaar oude verloskwartier was echt aan vervanging toe." In het verloskwartier zijn er 40 vroedvrouwen, 8 gynaecologen ten tal van andere medewerkers aan de slag. Zij helpen elk jaar zo'n 1.200 baby's op de wereld komen. "Zij zorgen voor een warme en menselijke zorg. Met de kleuren, verlichting en afbeeldingen willen de ouders geruststellen. Het zorgt ook voor een aangename werkomgeving voor het personeel."

Het verlosbed in elke verloskamer kan snel omgebouwd worden tot een verlostafel. Nog een voordeel is dat de eerste zorgen na de geboorte, zoals wegen en weten, op de kamer zelf gebeuren. De kamer heeft ook een reanimatietafel voor noodgevallen en een hoogtechnologische STAN-monitor om elektrocardiogramgegevens van de baby op de volgen tijdens de bevalling. Daardoor kan bijvoorbeeld een zuurstofgebrek bij de baby op tijd worden opgespoord. Het nieuwe verloskwartier met een oppervlakte van 403 vierkante meter - bevat naast de verloskamers ook een wachtzaal, een verpleegpost en een onderzoekskamer. Het werd vrijdag officieel geopend. In december werd het oude verloskwartier al volledig gestript en de bouw van het nieuwe verloskwartier ging in januari van start. Zaterdag 28 juli kan je het nieuwe verloskwartier bezoeken tussen 13 uur en 17 uur. Vanaf 6 augustus kan de eerste baby er geboren worden.