Clowns toveren glimlach op het gezicht van Schoonderhage-bewoners Rutger Lievens

17 december 2018

14u29 0 Aalst De bewoners met een verstandelijke beperking van Schoonderhage in Aalst kregen twee clowns op bezoek. Schoonderhage zet sinds kort clowns in om via een speelde manier contact te maken met bewoners die soms in zichzelf gekeerd zijn.

De ‘Contactclowns’ toverden bij de bewoners van Schoonderhage een glimlach op het gezicht. “Als Contactclowns zoeken we via een speelse manier contact en toenadering bij de bewoners die ingevolge de aard van hun beperking het moeilijk hebben om contact te maken met hun omgeving”, aldus Verena Bols, een van de clowns. “We vertrekken vanuit een interesse en verwondering naar de leefwereld van de bewoner en proberen op die manier contact te leggen en afstemming op elkaar te vinden.”

De inschakeling van de clowns draagt volgens Schoonderhage samen met de begeleiders bij tot een totale zorgbenadering en beoogt een verhoging van hun levenskwaliteit. “Deze contactclowns werden in januari 2018 al ingeschakeld in onze zorgwoning te Iddergem. En nu ook in onze zorgwoning in Aalst”, zegt Schoonderhage.

