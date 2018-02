CityMusic start tweede frequentie op 20 februari 2018

CityMusic start heeft een tweede frequentie opgestart en is vanaf nu weer in de hele Denderstreek te ontvangen. CityMusic kreeg op 1 december vorig jaar van de Vlaamse regering de radiocluster met twee frequenties - Aalst 107.8 en Haaltert 105.8 - waarmee het bekendste station van de Denderregio de komende negen jaar weer kan uitzenden in het hele Dendergebied. De uitzendingen in Aalst op 107.8 werden al vorige maand opgestart. Vanaf nu is CityMusic niet alleen in Groot-Aalst, maar ook in Haaltert, Ninove en de rest van het Denderland te ontvangen. De antennes staan op een van de torens op de radarsite langs Terlicht, op de grens van Kerksken en Denderhoutem.





(FEL)