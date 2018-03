City Light Run steunt Levensvreugde 29 maart 2018

Op vrijdag 20 april om 21 uur wordt het startschot gegeven van de tweede City Light Run in Aalst. Vorig jaar waren er meer dan 1.000 sportievelingen. "Deelnemers mogen zich verwachten aan een omloop van ruim 6 kilometer met een aantal leuke, nieuwe locaties. Start is aan de Hopmarkt, maar ook Spinozje Rock op DvM-HTB, de kapel op het Werfplein, het stadhuis, het VTI, jeugdhuis Ypsilon en het Ezelsplein liggen op het parcours", vertelt Marc Cottyn, voorzitter van SD&P, die met vzw Maspoe de Run organiseert. Inschrijven kost vooraf 8 euro of ter plaatse 10 euro. Per deelnemer gaat er 2 euro naar een Special Needs Freedom wandelwagen voor jongeren met een beperking in Levensvreugde. (RLA)