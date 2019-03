City Light Run dit jaar door Utopia, Tereos, Cimorné en Pastoor Rutger Lievens

28 maart 2019

18u01 4 Aalst De City Light Run op 26 april in Aalst stuurt de deelnemers door Utopia, Cimorné, Pastoor en het SMI. Voor het eerst zullen de lopers of wandelaars ook door de Tereos-site mogen gaan. Lijst A verloot 250 fruitbomen onder de deelnemers en draagt zo zijn steentje bij aan de vergroening van de stad.

Start van het event is opnieuw de Hopmarkt van Aalst. “Je kan kiezen tussen een afstand van zes of een van acht kilometer. Het hoofddoel is: fun. Plezier maken”, zegt Kim Barbé van Maspoe, dat samen met Lijst A de City Light Run al voor de derde keer organiseert. “We verwachten 1.500 deelnemers, die kunnen we in vergelijking tot de vorige twee keren weer enkele nieuwe locaties aanbieden: in Utopia de trappen op, we gaan door Cimorné en Pastoor, ook SMI en Tereos liggen op het parcours”, zegt Kim.

Wie deelneemt, steunt er het goeie doel mee. “We verloten 250 fruitbomen onder alle deelnemers”, zegt Gert Cardon, voorzitter van Lijst A. “Bomen reduceren de CO2-uitstoot en hebben een verkoelend effect in de zomer. Ze zijn essentieel voor de toekomst van onze kinderen en kleinkinderen”, zegt Cardon. “Na enkele jaren heb je ook fruit van eigen kweek. Elke deelnemer krijgt aan de finish ook een zakje met bloemzaadjes. Zo brengen we kleur en sfeer in Aalst en deelgemeenten.”

Alle info op www.citylightrun.be.