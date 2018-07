Cirk! start volgende maand, maar blikvanger, een replica van de maan van 7 meter, is zoek Rutger Lievens

23 juli 2018

10u36 1 Aalst Een gigantische maan die in het midden van de Sint-Martinuskerk van Aalst hangt tijden Cirk! Dat is het plan, maar geraakt de maan van kunstenaar Luke Jerram tot in Aalst? Het koerierbedrijf TNT is de maan kwijtgeraakt ergens tussen Bristol en Oostenrijk.

De maan van Luke Jerram is 1,5 miljoen keer kleiner dan het echte exemplaar. De replica-maan heeft een doorsnede van 7 meter en elke centimeter van de kunstmaan staat voor 5 kilometer op de echte maan. Het maanoppervlak kan je dus tot in detail bekijken. De maan is normaal gezien te bezichtigen tijdens Cirk! in Aalst van 24 tot 26 augustus. Als koerierbedrijf TNT hem terugvindt, natuurlijk.

De kunstenaar uitte zijn ongenoegen al op zijn Facebookpagina:"I'm certainly not over the moon about this!" "Dit heeft grote gevolgen voor al die mensen die ernaar uitkeken om het werk te bewonderen. En dat lukt nu niet omdat het ergens in een of andere opslagplaats ligt. We hebben geen reserve liggen. TNT mag wel eens uit zijn pijp komen", zei hij tegen de Britse openbare omroep BBC.

Op sociale media wordt gesuggereerd dat de Minions er voor iets tussen zouden zitten. Cirk! Aalst schrijft op haar Facebookpagina: "Nee hoor! Wij zitten er voor niks tussen! Wie de maan zou vinden... Breng hem maar alvast naar de Sint-Martinuskerk."