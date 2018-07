Cirk-maan is gevonden in Oostenrijk Rutger Lievens

24 juli 2018

17u55 2 Aalst Oef! De maan van kunstenaar Luke Jerram, een van de publiekstrekkers op Cirk! in Aalst, is terecht.

"De maan is gevonden", schrijft artiest Luke Jerram op zijn Facebookpagina. "Koerierbedrijf TNT dacht dat hij in Dartford UK zat, maar de maan stond in een depot in het Oostenrijkse Graz. Het label was van de doos geraakt. Iedereen bedankt voor de astronomische steun!"

Bij Cirk! in Aalst zijn ze ook in de wolken. "Oef... onze maan is opgedoken in Oostenrijk. En tijdens Cirk! zal de maan te bewonderen zijn in de Sint-Martinuskerk. #overthemoon"