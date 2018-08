Cirk! de 10 tips van Stefaan De Winter (9): Hendrick-Jan de Stuntman ontmoet Merel Kamp Rutger Lievens

25 augustus 2018

15u14 0 Aalst 24, 25 en 26 augustus is er weer Cirk! in Aalst. Komiek, zanger en theatermaker Stefaan De Winter pikt er 10 voorstellingen uit die u zeker moet gezien hebben. De negende tip van Stefaan: Hendrick-Jan de Stuntman ontmoet Merel Kamp.

Zaterdag 25 Augustus 2018 Oude Vismarkt van 14.00u tot 14.20u

Zaterdag 25 Augustus 2018 Oude Vismarkt van 15.30u tot 15.50u

Zaterdag 25 Augustus 2018 Oude Vismarkt van 16.30u tot 16.50u

Omschrijving:

Een over the top romantische komedie in de traditie van de stomme film. Van ‘eerste ontmoeting’ tot ‘en ze leefden nog lang en gelukkig’… Een man en een vrouw hangen aan industriële veren in een stalen constructie. De veren zorgen voor een beperkte bewegingsvrijheid, waardoor bewegingen vertraagd, onhandig en karikaturaal zijn. Een spektakel waarin de clichés zich opstapelen tot een tragikomisch liefdesverhaal.

Stefaan:

"Een man en een vrouw hangen aan industriële veren in een stalen constructie. Toegankelijk, kort, geestig, echt iets om met de kinderen te bekijken."