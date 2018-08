Cirk! de 10 tips van Stefaan De Winter (7): Feest in De Pupillen Rutger Lievens

24 augustus 2018

15u30 0 Aalst 24, 25 en 26 augustus is er weer Cirk! in Aalst. Komiek, zanger en theatermaker Stefaan De Winter pikt er 10 voorstellingen uit die u zeker moet gezien hebben. De zevende tip van Stefaan: het feest in De Pupillen.

Concert Compro Oro:

Vrijdag 24 Augustus 2018 Pupillen van 22.00u tot 23.15u

Swoolish Garage

Vrijdag 24 Augustus 2018 Pupillen van 17.00u tot 22.00u

Zaterdag 25 Augustus 2018 Pupillen van 14.00u tot 22.00u

Zondag 26 Augustus 2018 Pupillen van 14.00u tot 22.00u

Omschrijving Compro Oro:

"Hoofdzakelijk geïnspireerd door groove componeert Compro Oro lichte en donkere melodieën, snel of traag bewegend door het ritmische landschap van de Latijns-Amerikaanse cultuur, gul doorspekt met bezeten improvisaties. Compro Oro brengt muziek die de zinnen beroert, die dansbaar is en tegelijkertijd boeiend blijft. Live-optredens zijn een feest voor heupen, oren en geest. De ideale afsluiter van een eerste intense festivaldag."

Omschrijving Swoolish-Garage:

"De Pupillensite is ook dit jaar dé plaats om je te ontspannen. Swoolish draait er het hele weekend vanaf hun veewagen zomerse plaatjes, van Jazz tot Swing, in een uiterst sfeervol decor. Rust uit op de bankjes, verwen je voeten op het voetbadterras, vind verkoeling bij de interactieve eendjesfontein Aqua Duck… Swoolish is niet alleen cool, het is ook verfrissend lollig - en een klein beetje foolish."

Stefaan:

"Al enkele jaren bevindt het rustige epicentrum van Cirk zich op de binnenplaats van De Pupillen. Het festival bestaat 10 jaar en natuurlijk moet dat gevierd worden. Dat zal gebeuren op het Cirk-feest in De Pupillen, ondertussen een traditie op zaterdagavond. Dan is er een concert van Compro Oro. Maar ga overdag ook eens naar daar, voor Swoolish-Garage en de gezelligheid."