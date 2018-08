Cirk! de 10 tips van Stefaan De Winter (6): Rudi Rutger Lievens

23 augustus 2018

17u27 1 Aalst 24, 25 en 26 augustus is er weer Cirk! in Aalst. Komiek, zanger en theatermaker Stefaan De Winter pikt er 10 voorstellingen uit die u zeker moet gezien hebben. De zesde tip van Stefaan: Shit Happens van Rudi.

Zaterdag 25 Augustus 2018 Vredeplein van 15.00u tot 15.30u

Zaterdag 25 Augustus 2018 Vredeplein van 16.30u tot 17.00u

Zaterdag 25 Augustus 2018 Vredeplein van 18.00u tot 18.30u

Zondag 26 Augustus 2018 Vredeplein van 15.00u tot 15.30u

Zondag 26 Augustus 2018 Vredeplein van 16.30u tot 17.00u

Zondag 26 Augustus 2018 Vredeplein van 18.00u tot 18.30u

Omschrijving: Shit Happens van Rudi

In het begin lijkt alles goed te gaan maar dat blijkt maar schijn wanneer RUDI merkt dat er problemen zijn met zowat alles in zijn WC-hokje. Hals over kop probeert hij op de meest spectaculaire manieren te ontsnappen uit het hokje. Onder de deur, over de deur, door het toilet,... iedere mogelijke manier passeert zowat de revue. Lukt het hem of blijft hij eeuwig op zijn toilet zitten?’

Stefaan over Rudi:

"Een jonge Belg die de oude kunst van clowning brengt op het Vredeplein. Clowning, daarbij moet je niet denken aan iemand die in clownspak rondloopt, het is een kunst op zich. Niet evident, zonder geluid, maar de moeite waard om langs te gaan."