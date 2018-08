Cirk! de 10 tips van Stefaan De Winter (5): Duo Berlingo Rutger Lievens

22 augustus 2018

14u00 0 Aalst 24, 25 en 26 augustus is er weer Cirk! in Aalst. Komiek, zanger en theatermaker Stefaan De Winter pikt er 10 voorstellingen uit die u zeker moet gezien hebben. De vijfde tip van Stefaan: No Way Back van Duo Berlingo.

Speeldata:

Zaterdag 25 Augustus: Werfplein van 16 tot 16.40 uur.

Zaterdag 25 Augustus: Werfplein van 20 tot 20.40 uur.

Zondag 26 Augustus: Werfplein van 16 tot 16.40 uur.

Zondag 26 Augustus: Werfplein van 20 tot 21 uur.

Omschrijving:

“No Way Back vertelt over de zoektocht van twee vrienden met een fascinatie voor bakken. Over de pogingen die ze ondernemen om vat te krijgen op de situatie. Ze verliezen zich echter in hun eigen spelregels en gaan tot het uiterste. Tot de torens vallen. Een komische circusvoorstelling over speelsheid, kameraadschap, conflict en ook een beetje over het leven. Een fysieke en clowneske voorstelling met twee mannen en 56 groentenkratten.”

Stefaan over Duo Berlingo:

“Duo Berlingo, dat zijn jonge Gentse artiesten die zich de vraag hebben gesteld: hoe kunnen we een voorstelling maken met simpele blauwe bakken? Wat kunnen we daarmee doen? Ze brengen een nieuw soort circus waar in het buitenland heel erg naar gekeken wordt. Heel vernieuwend, acrobatisch en heel mooi.”