Cirk! de 10 tips van Stefaan De Winter (4): Phlips Bros. Rutger Lievens

21 augustus 2018

17u23 1 Aalst 24, 25 en 26 augustus is er weer Cirk! in Aalst. Komiek, zanger en theatermaker Stefaan De Winter pikt er 10 voorstellingen uit die u zeker moet gezien hebben. De vierde tip van Stefaan: Poppenkast van de Aalsterse Phlips Bros.

Vrijdag 24 Augustus 2018 Vredeplein van 17.00u tot 20.00u

Zaterdag 25 Augustus 2018 Vredeplein van 15.00u tot 17.00u

Zaterdag 25 Augustus 2018 Vredeplein van 19.30u tot 21.30u

Zondag 26 Augustus 2018 Vredeplein van 15.00u tot 17.00u

Zondag 26 Augustus 2018 Vredeplein van 18.30u tot 20.30u

Omschrijving Poppenkast van de Phlips Bros.:

"De Aalsterse Phlips Bros. blaast de poppenkast uit de jaren ‘30 nieuw leven in met deze eigenzinnige roadshow voor jong en oud. Spannend, leerrijk, opwindend, een lach of een traan. Neem rustig plaats in ‘Marion Camion’, het mobiel minitheater, en laat je onderdompelen in de wereld van de poppenkast. Een unieke belevenis die nog lang zal nazinderen!"

"Met een capaciteit van 12 personen per voorstelling en geen airco is de Marion Camion zonder twijfel één van ‘s werelds meest intieme theaterzalen. In coproductie met Cirk! Aalst."

Stefaan over Phlips Bros.:

"Iets waar ik enorm naar uitkijk is Poppenkast van de Aalsterse Phlips Bros. Pieter en Matthias Phlips klopten aan bij Cirk en vroegen ondersteuning bij de ontwikkeling van hun act. Die gaven we graag. Het is typische Aalsterse creativiteit, gegroeid uit Cirk. In Aalst krijgen we de première te zien."