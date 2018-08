Cirk! de 10 tips van Stefaan De Winter (3): All The Fun Rutger Lievens

20 augustus 2018

09u35 0 Aalst 24, 25 en 26 augustus is er weer Cirk! in Aalst. Komiek, zanger en theatermaker Stefaan De Winter pikt er 10 voorstellingen uit die u zeker moet gezien hebben. De derde tip van Stefaan: All The Fun van Compagnie Ea Eo

Voorstelling: All The Fun van Cie Ea Eo

Vrijdag 24 Augustus 2018 Sint-Jozefkerk van 21.00u tot 22.00u

Zaterdag 25 Augustus 2018 Sint-Jozefkerk van 21.00u tot 22.00u

Zondag 26 Augustus 2018 Sint-Jozefkerk van 21.00u tot 22.00u

Omschrijving:

All The Fun is een jongleerritueel dat een alternatief probeert te bieden voor al wat te glad, te afgeborsteld, te proper en te geslaagd is. Vijf artiesten gooien zich al jonglerend in de arena in een collectieve poging om zichzelf te verliezen. Ze zoeken een antwoord op de grote existentiële vragen, enkel gewapend met wat plastieken voorwerpen. Een voorstelling vol oneffenheden, ruwe kantjes en zwetende circuslijven. Jonglerie op onwaarschijnlijk hoog niveau.

LET OP: Dit is een betalende voorstelling. Tickets reserveer je vanaf 13 augustus, 10 uur, via de website of balie van De Werf en haal je tijdens Cirk! af. Tickets kosten 5 EUR. Heb je een UiTPAS met kansentarief, dan betaal je 1,5 EUR. Kinderen onder de 12 jaar krijgen hun ticket gratis

Stefaan over All The Fun:

"Het is een voor de organisator hele dure maar wel hele mooie voorstelling in een prachtig kader: de Sint-Jozefskerk. Compagnie Ea Eo jongleren, maar op heel erg hoog niveau. Niet te missen. Omdat het zo'n dure voorstelling is werken we met publieksbeperking en moet je vooraf tickets bestellen."