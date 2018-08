Cirk! de 10 tips van Stefaan De Winter (2): Museum of the Moon Rutger Lievens

16 augustus 2018

12u44 0 Aalst 24, 25 en 26 augustus is er weer Cirk! in Aalst. Komiek, zanger en theatermaker Stefaan De Winter pikt er 10 voorstellingen uit die u zeker moet gezien hebben. De tip van de dag: Museum of the Moon van Luke Jerram

Artiest: Museum of the Moon van Luke Jerram

Vrijdag 24 Augustus 2018 Sint-Martinuskerk van 17.00u tot 22.00u

Zaterdag 25 Augustus 2018 Sint-Martinuskerk van 14.00u tot 22.00u

Zondag 26 Augustus 2018 Sint-Martinuskerk van 14.00u tot 22.00u

Aalst Omschrijving:

"Een verlichte maan met een diameter van 7 meter die zo levensecht lijkt dankzij gedetailleerde NASA afbeeldingen van het maanoppervlak… ‘The Museum of the Moon’ maakt indruk. De maan is gebouwd op een schaal van 1:500 000. Elke centimeter van het kunstwerk, dat vanbinnen uit verlicht wordt, vertegenwoordigt 5 km van het maanoppervlak. Onder de gigantische maan, die midden in de Sint-Martinuskerk hangt, vindt ook de dansvoorstelling van Humanhood plaats."

Tip! De maan is gratis te bezichtigen t.e.m. 9 september in het kader van Open Monumentendag.

Stefaan over Museum of the Moon:

"De maan van Luke Jerram komt in de Sint-Martinuskerk te hangen en dat zal fijn zijn om te zien. Ik raad de mensen aan om voor de volledige beleving te gaan en er zich echt onder te leggen. Niet zomaar eens de kerk binnenwandelen en zeggen: 'Ah kijk een maan' en weer buitengaan. Leg er u onder en geniet van het moment."