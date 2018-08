Cirk! de 10 tips van Stefaan De Winter (10): het kartonnen belfort van Olivier Grossetête Rutger Lievens

26 augustus 2018

11u39 1 Aalst 24, 25 en 26 augustus is er weer Cirk! in Aalst. Komiek, zanger en theatermaker Stefaan De Winter pikt er 10 voorstellingen uit die u zeker moet gezien hebben. De tiende tip van Stefaan: het kartonnen belfort van Olivier Grossetête.

Nog tot 19 uur vanavond, te bezichtigen op de Grote Markt.

Omschrijving:

"Spelen met blokken in het groot. Samen bouwen we aan een utopische architectuur en laten we een kinderdroom in vervulling gaan. Klinkt dit als iets voor jou? We bouwen met vele vrijwilligers de dagen vooraf met enkel menselijke kracht en energie een tijdelijke constructie die je vast wel zal herkennen. Tijdens de grote finale halen we het werk terug naar beneden. Met voldoende goede wil, kunnen we samen bergen (en gebouwen) verzetten."

Stefaan:

"Olivier Grossetête bouwt constructies in karton en in Aalst is dat de belforttoren. Heel tof hoe hij samen met de vrijwilligers in de week naar aanloop van het festival aan de slag is gegaan. Zaterdag is het opgezet en zondag wordt het afgebroken. Stort het in elkaar, dan stort het in elkaar, zo vergankelijk is deze kunst."