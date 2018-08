Cirk! de 10 tips van Stefaan De Winter (1): Pieter Post Rutger Lievens

15 augustus 2018

13u09 1 Aalst 24, 25 en 26 augustus is er weer Cirk! in Aalst. Komiek, zanger en theatermaker Stefaan De Winter pikt er 10 voorstellingen uit die u zeker moet gezien hebben. De eerste keuze van Stefaan: Pieter Post

Artiest:

Pieter Post

Speeldata:

Zaterdag 25 Augustus 2018 Werfplein van 14.00u tot 14.40u

Zaterdag 25 Augustus 2018 Werfplein van 17.30u tot 18.10u

Zondag 26 Augustus 2018 Werfplein van 14.00u tot 14.40u

Zondag 26 Augustus 2018 Werfplein van 17.30u tot 18.10u

Omschrijving Freddy The Superteddy van Pieter Post:

"Freddy, een van de laatste echte sensatiezoekers van deze tijd, is nog nooit een uitdaging, hoe gevaarlijk ook, uit de weg gegaan. Alles, maar dan ook alles, heeft hij er voor over om de voortdurende liefde en bewondering van zijn publiek te winnen. Zijn managers blijven stunts ontwikkelen die Freddy dwingen de grenzen van zijn fysieke welzijn op te zoeken. Het publiek snakt naar adem wanneer Freddy strijdt tegen dood door verdrinking, verbranding of gruwelijke verwondingen…"



Stefaan over Pieter Post:

"Pieter Post zijn voorstelling speelt zich af op de Dender. Echt vree cool. Hij betrekt De Dwarsligger erbij en vormt met zijn boten een vierkant en daarbinnen speelt zich alles af. Niet te missen. Heel leuk dat we eens iets op de Dender kunnen doen met Cirk!"