Cirk: Aalsters Belfort is nu echt een 'Tettentoeren' Rutger Lievens

25 augustus 2018

11u53 10 Aalst Het belfort van Aalst zag er tijdens de eerste avond Cirk echt uit als een 'Tettentoeren'. Een knipoog naar de bijnaam van het gebouw dat al sinds de 15de eeuw de Grote Markt siert.

Een Aalstenaar spreekt niet van het belfort, dat is te plechtstatig, maar van Den Tettentoeren. Het historische gebouw uit de 15de eeuw kreeg de bijnaam omdat de klok bestaat uit enkele bollen. Toen beslist werd om een lichtspektakel te organiseren op het belfort, besloot Cirk om er een echte borstentoren, of Tettentoeren, van te maken. Het resultaat is dit weekend te bezichtigen tijdens het Cirk-festival.

Op tien jaar tijd is Cirk! van een klein — maar fijn — circusfestival uitgroeid tot een evenement dat internationaal weerklank krijgt. Een evenement dat ooit begon met een 5-tal acts, telt dit weekend 110 circusoptredens op 18 locaties in Aalst.

