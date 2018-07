Cirk! 2018: bouw mee aan kartonnen kunstwerk van 20 meter hoog Rutger Lievens

18 juli 2018

11u48 0 Aalst Cirk! bestaat 10 jaar en vindt plaats op 24, 25 en 26 augustus. je kan er niet alleen genieten van voorstellingen van circusartiesten en straattheater, je kan de circusartiest in jezelf naar boven halen.

Je kan je inschrijven om samen met artiest Olivier Grossetête met de blokken te spelen, maar dan in 't groot. "Samen bouwen we aan een utopische architectuur en laten we een kinderdroom in vervulling gaan. Klinkt dit als iets voor jou? We bouwen met vele vrijwilligers de dagen vooraf met enkel menselijke kracht en energie een tijdelijke constructie die je vast wel zal herkennen. Tijdens de grote finale halen we het werk terug naar beneden. Met voldoende goede wil, kunnen we samen bergen (en gebouwen) verzetten. De bouw start op maandag 20 augustus en loopt tot en met vrijdag 24 augustus in het Atheneum (Graanmarkt). In de voor- en namiddag is er steeds een 3 uur durende workshop. Je kunt inschrijven voor 1 of meerdere sessies. Op zaterdag verhuizen we alle kartonnen bouwblokken naar de Grote Markt. Vanaf 14 uur wordt de puzzel gemaakt en verschijnt ons kartonnen bouwwerk van 20 meter hoog aan de skyline van Aalst", zegt de stad Aalst. Inschrijven doe je via www/cirkaalst.be/participanten.

De stad zoekt ook nog foto's van vorige edities. Die kan je doorsturen voor 30 juli naar cirk@aalst.be.