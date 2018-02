Cijfer van de dag: 90 CARNAVAL AALST 06 februari 2018

Nu zondag is het de 90ste keer dat de carnavalsstoet door de straten van Aalst zal gaan. De eerste Aalsterse carnavalsstoet vond plaats op 11 februari 1923. De eerste carnavalsgroepen waren gevormd door wijkcomités, verenigingen en middenstandsorganisaties uit de stad. 1923, dat is 95 jaar geleden, dat wil zeggen dat de carnavalsstoet vijf keer niet is kunnen doorgaan. Tijdens Wereldoorlog II was het verboden om je te verkleden en maskers te dragen. In 1940 was er wel nog een carnaval, maar in mei van dat jaar viel Duitsland België binnen. In 1946 was het opnieuw carnaval in Aalst en moest het feest de zorgen van de mensen helpen vergeten. Krantenknipsels van die tijd spreken van 4.000 verklede mensen in de stoet. Ongeveer hetzelfde aantal mensen loopt vandaag de dag nog altijd in de stoet