Cijfer van de dag: 3

Om keizer van het carnaval in Aalst te worden moet je al minstens aan één belangrijke voorwaarde voldoen: drie keer tot prins carnaval gekroond worden. De eerste keizer van Aalst heette Fransky De Boitselier, die in 1956 keizer werd nadat hij in 1954, 1955 en 1956 prins carnaval was geworden. Tot zijn overlijden in 1962 was De Boitselier carnavalskeizer van Aalst. In 1963 won Kamiel Sergant voor het eerst een prinsenverkiezing en deed dat nog eens over in 1966 en 1968. In 1969 werd Kamiel Sergant officieel keizer van het carnaval. In de jaren 70 was er nog een Aalstenaar die drie keer de prinsenverkiezing won: Michel Cleemput. Hij won in 1971, 1973 en 1978, toch heeft hij nooit de titel gekregen van keizer. Ondertussen is er opnieuw een Aalstenaar die drie keer prins wil worden. Werner Kinoo was al eens prins in 1994 en 2014 en is kandidaat-prins in 2020.