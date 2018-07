Christoph D'Haese: "Prinsenverkiezing 2019 in Flora." Rutger Lievens

18u05 11 Aalst "De prinsenverkiezing van 2019 in Aalst kan dan toch doorgaan in de Florahallen", dat bericht stuurden schepen Ann Van De Steen (Lijst A), schepen Caroline Verdoodt (N-VA) en burgemeester Christoph D'Haese (N-VA) woensdagavond de wereld in.

De eigenaar was nochtans van plan om de Florahallen af te breken om de terreinen te ontwikkelen als zorgsite. De prinsenverkiezing zou dan in de open lucht moeten plaatsvinden, maar het stadsbestuur kon naar eigen zeggen de eigenaar dan toch overtuigen om de hallen nog wat te laten staan.

"Gezien de evenementenhal aan de Tragelsite volgend jaar nog niet kan in gebruik genomen worden namen schepenen Ann Van de Steen (Lijst A) en Caroline Verdoodt (N-VA) contact op met de eigenaar van de Florahallen", staat in een persbericht verstuurd van op het kabinet van schepen Ann Van de Steen (Lijst A). "Hij gaf zijn toestemming om ook in 2019 de verkiezing van prins carnaval 2019 te laten doorgaan in de Florahallen op zaterdag 26 januari 2019."

Burgemeester Christoph D'Haese (N-VA) is tevreden. "De afbraak van de gebouwen zou pas worden aangevat na de prinsenverkiezing . Er hoeft dan ook geen zoektocht naar verdere alternatieven worden opgestart", zegt de burgemeester.