Christoph D’Haese (N-VA) legt eed af als burgemeester van Aalst Rutger Lievens

27 december 2018

15u05 1 Aalst Christoph D’Haese (51) heeft in de ambtswoning van de gouverneur Oost-Vlaanderen aan de Vlasmarkt in Gent de eed afgelegd als burgemeester van Aalst. Zo is de tweede ambtstermijn van D’Haese als burgemeester officieel begonnen.

Christoph D’Haese legde de eed af als burgemeester in het bijzijn van zijn kinderen. Op een nieuwe gouverneur van Oost-Vlaanderen is het nog wachten, dus legde D’Haese de eed af bij waarnemend gouverneur Didier Detollenaere. De eedaflegging vond om 14 uur plaats in de ambtswoning van de gouverneur.

Nadat de verkiezingsuitslag bekend raakte op 14 oktober, was er eigenlijk geen enkele twijfel nog over dat Christoph D’Haese zichzelf zou opvolgen. Hij kreeg 11.081 voorkeurstemmen achter zijn naam, een absoluut record in Aalst. N-VA sloot samen met CD&V en Open Vld een coalitie om Aalst de volgende jaren te besturen.