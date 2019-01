Christoph D’Haese krijgt tweede plaats op N-VA-lijst Kamer, Sarah Smeyers verhuist naar Vlaams parlement Rutger Lievens

18 januari 2019

10u27 0 Aalst N-VA heeft de Gentse Anneleen Van Bossuyt aangeduid als Oost-Vlaams lijsttrekker voor de Kamer, de burgemeester van Aalst, Christoph D’Haese, krijgt de tweede plaats. Sarah Smeyers die tot nu toe ook in de Kamer zetelde, verhuist naar het Vlaams parlement.

Er staat dan toch geen Aalstenaar op de eerste plaats van de N-VA-lijst van de Kamer voor Volksvertegenwoordigers. Nochtans was D’Haese in Oost-Vlaanderen degene met de meeste stemmen tijdens de gemeenteraadsverkiezingen. Omdat N-VA al zo weinig vrouwen op plaats 1 had staan én omdat er met Matthias Diependaele als lijsttrekker van de Vlaamse lijst al een politicus uit het arrondissement Aalst-Oudenaarde op 1 staat, viel de keuze toch op Anneleen Van Bossuyt.

Met D’Haese bovenaan de federale lijst moest er iets gebeuren met die andere Aalsterse topkandidaat Sarah Smeyers. Zij stond bij de vorige verkiezing nog op twee op de federale lijst en krijgt nu de tweede plaats op de lijst voor het Vlaams parlement.