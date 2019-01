Christo landt in Aalst: leerlingen pakken klas in met 300 kranten Rutger Lievens

28 januari 2019

12u18 0 Aalst Alsof de inpakkunstenaar Christo er gepasseerd is, zo ziet het klaslokaal van juf Annelies De Vos van het Sint-Jozefcollege in Aalst er nu uit. Zij gaf les over de kunst van Christo en stelde de leerlingen 300 kranten ter beschikking om de klas ‘in te pakken’. Na twee weken is de klus geklaard. “En de leerlingen zijn grondig te werk gegaan, zelfs het yoghurtkommetje met lepel van de juf moest eraan geloven”, zegt deze creatieve juf.

De klas van juf Annelies van het Sint-Jozefscollege in de Pontstraat in Aalst is van vloer tot plafond ingepakt met kranten. “In de creaklas maakten alle kinderen kennis met Christo en zijn ‘inpak-kunstwerken’. Op hun beurt mochten alle lagere schoolkinderen helpen om het muzo-lokaal helemaal in te pakken in krantenpapier”, zegt juf Annelies De Vos.

300 kranten

Er werd een oproep gelanceerd bij de ouders, want er waren kranten nodig. Veel kranten. “Er zijn 350 leerlingen op school en hun ouders leverden de kranten. Er was ook een klas die net met een krantenproject bezig was en die kranten zijn ook gebruikt voor ons Christo-kunstwerk. In totaal gebruikten we meer dan 300 kranten”, zegt Annelies. “Bij Christo speelt duurzaamheid en ecologie een belangrijke rol en daar hebben we de kinderen ook wel op gewezen. De kranten waren anders om weg te gooien, nu gaven we ze een tweede leven. De leerlingen hebben hier twee weken aan gewerkt.”

De leerlingen van het zesde leerjaar mochten maandagvoormiddag komen kijken naar het afgewerkte inpakkunstwerk. Elke klas van de school werkte mee. “Toen het aan ons was, moesten de muren nog volgeplakt worden”, zeggen Laura en Timoer, leerlingen van het zesde. “Ik vond het wel een goed idee van de juf. Ik had nog nooit van Christo gehoord, maar ik zal zijn naam zeker niet meer vergeten nu”, zegt Timoer.

Kleuters pakken uit

Het inpakken ging verder dan muren, stoelen en tafels. Van de muren, kasten, tafels en stoelen tot de boeken, potloden, verfborstels, decoratie en zelfs het yoghurtkommetje en lepeltje van de juf werden zorgvuldig ingepakt. “Ze hebben echt alles wat ze vonden ingepakt. De enige voorwaarde was dat het nog bruikbaar moest zijn. Zo kan de vuilnisbak nog altijd open, maar hij is wel ingepakt. Ook de kasten en de koelkast kunnen open, al zie je niet meer dat dat kasten en een koelkast zijn als je het niet weet want ze zitten onder krantenpapier. Alleen het koffieapparaat is echt wel onbruikbaar”, zegt Annelies.

Om de creaklas weer in haar oorspronkelijke staat terug te brengen wordt beroep gedaan op de kleuterklassen van de school. “De kinderen van de lagere school hebben alles ingepakt, alles uitpakken is een werkje voor de kleuters. Ik denk dat die zich hier echt in zullen kunnen uitleven”, zegt Annelies.