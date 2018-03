Chris Lievens-Borms is ereschepen 01 maart 2018

Chris Lievens-Borms (CD&V) mag zich voortaan ereschepen van de stad Aalst noemen. Op de gemeenteraad is ze daarvoor in de bloemetjes gezet. Chris Borms belichaamde tijdens haar politieke carrière de lokale christelijke arbeiderszuil, samen met haar man Hilaire Lievens. Ze werd schepen van Cultuur en Onderwijs onder burgemeester Raymond Uyttersprot in de jaren tachtig. Gemeenteraadsleden Andreas Verleysen (Groen) en Patrick De Smedt (sp.a) brachten in de gemeenteraad hulde voor haar werk in het welzijn en OCMW in Aalst. Ook werd er met een kwinkslag verwezen naar Het Land van Coïta, het boekje dat Chris Borms liet in een gesloten kast stoppen in de bib omwille van de seksuele inhoud. "Ereschepen worden is een zeer terechte onderscheiding na 40 jaar hard werken met oog voor de allerzwaksten", zegt Ilse Uyttersprot (CD&V). "30 jaar geleden opende ze als schepen van Cultuur De Werf, nog steeds het cultuurhuis van Aalst tot op vandaag." (RLA)