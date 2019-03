Chocolatier Valentino opnieuw open zes maanden na zware brand Koen Baten

07 maart 2019

16u39 6 Aalst De deuren van chocolatier Valentino zijn eindelijk weer open. Zes maanden geleden werd de zaak in de Lange Zoutstraat door een zware brand. Maar nu kan uitbaatster Helen De Bruyn opnieuw haar klanten welkom heten.

Het voorval gebeurde in de nacht van 16 op 17 september vorig jaar. Een kortsluiting in de keuken van Café De Paris op de Grote Markt van Aalst veroorzaakte een zware brand, waarbij ook de nabijgelegen chocolatier Valentino moest delen in de schade. De hele zaak ging in vlammen op en vooral het dak en de binnenruimte geraakte zwaar beschadigd. Zes maanden lang werd er hard gewerkt om het filiaal opnieuw te openen. “Voor mij persoonlijk heeft het bijzonder lang geduurd om weer open te kunnen gaan", zegt een dolgelukkige Helen.

Vernieuwd interieur

De zaak kreeg na de brand wel een opknapbeurt en beschikt over nieuwe deuren, dubbele beglazing en ook het interieur kreeg een update. “Ik ben blij met hoe de zaak er nu uitziet, ze oogt veel ruimer. Het is een plezier om hier terug te zijn. Het waren zes zware maanden, maar ik ben er helemaal klaar voor", klinkt het.

Ik ben blij met hoe de zaak er nu uitziet, ze oogt veel ruimer. Het is een plezier om hier terug te zijn Uitbaatster Helen De Bruyn

In die zes maanden werkte Helen in Brussel en op andere locaties voor chocoladeketen Valentino, maar de Aalsterse is tevreden dat ze nu weer in haar thuisstad de mensen kan voorzien van heerlijke chocolade. “De klanten belden zelf al naar het hoofdbureau om te vragen wanneer ik er ging terugzijn. Ze hebben mij gemist en dat doet me heel veel deugd", klinkt het. De zaak gaat net op tijd open, kort voor het paasseizoen. “Het is een belangrijk seizoen voor de chocolade, dus qua timing kon het zeker niet beter zijn."

Veel steun

Toen Helen donderdagochtend de deuren opende, kwamen de eerste klanten al meteen massaal naar binnen. “Zelfs de buren kwamen vertellen dat ze blij waren dat ik terug was. Het is ongelofelijk, maar het doet wel deugd om zoveel steun te krijgen", klinkt het. Ook Viviane Dieleman kwam langs bij Helen. “Ik had de zaak al gezien voor de brand en al meermaals voor de vitrine gekeken met de bedoeling om eens binnen te komen, maar toen gebeurde de zware brand en ging het niet meer", aldus Viviane. “Nu ben ik blij dat ik alsnog toch eens kan langskomen en iets aankopen", lacht Viviane.

Helen is zeer blij dat ze opnieuw achter de toonbank kan staan in haar chocoladezaak. Ze wil er niet te veel meer denken aan alles wat er is gebeurd en gewoon opnieuw doen waar ze goed in was. “We zullen ook blijven speciale pralines verkopen om de zoveel maanden, maar gefumeerde pralines komen hier niet meer binnen", lacht Helen.