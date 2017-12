Chef Raar Maar Waar plots overleden MARIO VAN DEN BOSSCHE (57) STERFT AAN ZWAAR HARTINFARCT RUTGER LIEVENS TOM VIERENDEELS

02u45 0 Repro Rutger Lievens Mario Van Den Bossche. Aalst Mario Van Den Bossche, chef en eigenaar van restaurant Raar Maar Waar in Aalst, is op 57-jarige leeftijd onverwachts overleden. Zijn hart begaf het toen hij vrijdagmorgen om een brood ging in Liedekerke. Mario werd drie kwartier gereanimeerd, maar de hulp kon niet meer baten. Raar Maar Waar was volgeboekt met oudejaar, de familie probeert nu alle klanten tijdig te verwittigen dat het feest niet doorgaat.

Het noodlot sloeg toe rond 9.30 uur vrijdagochtend in bakkerij Het Broodhuis in de Stationsstraat in Liedekerke. "Hij bestelde een brood, de vrouw achter de toonbank draait zich om, maar bedenkt zich dan en wil nog iets vragen. Mario lag dan al op de grond. Het ging om een een zwaar hartinfarct. In de zaak werd onmiddellijk aan de reanimatie begonnen en later heeft de MUG het overgenomen. Tevergeefs", zegt Sarina Claes, een goede vriendin van Mario en zijn vrouw Martine. Al 16 jaar houden Mario Van Den Bossche en zijn vrouw Martine restaurant Raar Maar Waar open in de Geraardsbergsestraat in Aalst. Mario was de chef-kok van het restaurant. De familie, vrienden en het personeel van Mario zijn er kapot van.





Vol restaurant

Zondagavond, tijdens oudejaar, zou Mario normaal gezien koken voor een vol restaurant. "Een deel van de klanten kunnen met oudejaar terecht in het restaurant van de broers van Martine. We zijn nu volop bezig met iedereen op de hoogte te stellen van het droeve nieuws. Alle reservaties voor de komende twee weken zullen we moeten annuleren. Jammer genoeg hebben we niet alle nummers van de klanten, dus we vragen de klanten die we nog niet konden bereiken om contact op te nemen met het restaurant", zegt Sarina. Een van die klanten is Werner Kinoo, oud-prins carnaval. "Ik heb gehoord dat we oudejaar nu ergens anders moeten vieren. Dit is onwezenlijk. Mario had nog zoveel plannen. Ik zal steeds aan zijn woorden blijven denken dat wel altijd moeten genieten van het leven", zegt Werner.





Groot verlies

Voor de vrienden en familie is het moeilijk te beschrijven hoe groot het verlies is. "Het was een enorm warm iemand. Heel grappig en een absolute levensgenieter. Mario heeft zijn vader ook verloren toen die 62 jaar oud was en dat had een grote indruk op hem gemaakt. Niks uitstellen, nu genieten, want het kan van de ene op de andere seconde gedaan zijn. Mario was een grappige man, maar had ook veel mensenkennis. Eens je hem kende en je tot zijn vriendenkring behoorde dan was je een échte vriend. Dat was Mario, een échte vriend. Een keigoede vader voor zijn dochter, een grote held voor zijn twee kleinzonen", zegt Sarina.





Wie vragen heeft rond een reservatie kan contact opnemen via www.raarmaarwaaraalst.be.