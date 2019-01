Chauffeur wijkt af van rijbaan en komt tegen boom in gracht terecht Koen Baten

17 januari 2019

10u15 0

Op de Geraardsbergsesteenweg in Aalst belandde kort na middernacht een bestuurder met zijn wagen in de gracht. De man reed in de richting van het centrum van Aalst toen hij om een nog onbekende reden plots van zijn rijbaan afweek. Hij ging met zijn voertuig de grasberm in waarbij hij een paal van een verkeersbord afreed en ook enkele kleine paaltjes vernielde. Het voertuig draaide rond zijn as en kwam in tegenovergestelde richting in de gracht tegen een boom terecht. De bestuurder kwam ongedeerd uit de crash, maar zijn voertuig raakte wel zwaar beschadigd. Een ploeg van de Aalsterse brandweer werd opgetrommeld om de rijbaan te reinigen. De politie kwam ter plaatse om de nodige vaststellingen te doen. Een rijstrook was tijdelijk afgesloten tot de takelwerken afgerond waren.