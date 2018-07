Chauffeur slipt op glad wegdek Koen Baten

28 juli 2018

10u49 2

Op de E40 in Aalst gebeurde kort voor middernacht een ongeval met een personenwagen. De bestuurder reed in de richting van Brussel, net op dat moment was het hevig aan het regenen. Plots verloor hij de controle over het stuur en raakte hij aan het slippen. Hij vloog met zijn wagen tegen de vangrail en kwam even verderop tot stilstand. De inzittenden konden heelhuids uit wagen stappen en raakten niet gewond. Het voertuig liep wel aanzienlijke schade op en moest getakeld worden. De brandweer kwam wel ter plaatse om de rijbaan te reinigen. Er was geen verkeershinder door het ongeval.