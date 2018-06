Celstraf voor hardleerse chauffeur 20 juni 2018

02u33 0

Eddy D. verscheen in de rechtbank in Aalst nadat hij op 14 oktober 2016 twee aanrijdingen veroorzaakte. De eerste aanrijding gebeurde in Erpe-Mere. Toen reed hij achterwaarts met zijn wagen tegen een ander voertuig. Een vrouw raakte hierbij gewond, maar D. reed gewoon verder. In Nieuwerkerken knalde hij opnieuw tegen een geparkeerd voertuig. In het verleden werd de man al drie keer veroordeeld voor vluchtmisdrijf en vier keer voor dronken sturen. D. kreeg een gevangenisstraf van drie maanden opgelegd, een geldboete van 600 euro, een rijverbod van een jaar en zal hij alle proeven opnieuw moeten afleggen. (KBD)