Celstraf met uitstel voor Turkse ouders die dochter ontvoerden omdat ze “te westers” was Nele Dooms

05 december 2018

14u26 0 Aalst Twee Turkse ouders uit Aalst zijn door de Dendermondse rechter veroordeeld tot een celstraf met uitstel, wegens slagen en ‘ontvoering’ van hun 22-jarige dochter. Vader kreeg achttien maanden cel met uitstel en moeder één jaar. Het ouderpaar vond het meisje ‘te westers’, met alle gevolgen van dien.

De feiten dateren van mei 2016. In het midden van de nacht werd het meisje, in pyjama, op de achterbank in de auto van haar ouders gezet. Haar handen en voeten waren vastgebonden en haar mond dichtgeplakt. “In Duitsland, op weg naar Turkije, werden haar boeien losgemaakt”, schetste openbaar aanklager Valerie Kochuyt tijdens het proces. “Uiteindelijk slaagde de dochter erin om het portier te openen en uit de rijdende auto te springen. Maar ze werd opnieuw gevat door haar ouders en naar Turkije gebracht. In een moskee daar moest ze tot andere gedachten komen.”

Aanleiding van de ontvoering naar Turkije was de weigering van de dochter om met haar ouders mee naar het land te reizen. Bovendien vonden haar moeder en vader haar gedrag ‘buitensporig’. “Ze trok op met een Vlaamse jongen en dat was niet naar de zin van de ouders”, zei de procureur. “De moeder verklaarde zelfs dat haar dochter door de duivel bezeten was, omdat ze naar haar zin te westers was.”



Het meisje slaagde er uiteindelijk in om terug naar België te keren, nadat ze er in Turkije in slaagde contact op te nemen met haar werkgever. Ze reisde samen met haar ouders terug met het vliegtuig. Op de luchthaven werd het gezin opgewacht door de politie. De broer van het slachtoffer kreeg tien maanden cel met uitstel wegens schuldig verzuim. Ondertussen is volgens de advocaat van de ouders “de situatie genormaliseerd”.